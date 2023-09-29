Пентагон: Шатдаун може негативно вплинути на навчання українських пілотів на F-16
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Потенційна зупинка роботи державних органів США через шатдаун негативно вплине на навчання українських пілотів і технічного персоналу, які опановують винищувачі F-16.
Про це на брифінгу оголосила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.
За її словами, шатдаун — це найгірший сценарій, який може настати для Міністерства оборони. Вона пояснила, що в разі шатдауну цивільні працівники, залучені до навчання пілотів, змушені йти в неоплачувану відпустку.
«Ми сподіваємося, що Конгрес зможе працювати й знайти двопартійний, двопалатний спосіб уникнути закриття уряду. Але ми ще опрацьовуємо додаткові деталі щодо впливу на програми», — сказала вона.
Напередодні, 25 вересня, речник Державного департаменту США Метью Міллер казав, що шатдаун загалом може вплинути на темпи допомоги Україні.
- 28 вересня в Пентагоні повідомили, що українські пілоти й технічний персонал з обслуговування винищувачів почали мовну підготовку на авіабазі в Техасі, щоб після цього опанувати F-16. Після проходження курсів розпочнутьсянавчання на F-16. Це відбуватиметься на авіабазі «Морріс» Нацгвардії США у штаті Аризона.
- У США з кінця ХІХ століття існує закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Шатдаун, або «закриття», настає, коли Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписом затвердити фінансування федеральних органів на рік. Білий дім і Конгрес досі не можуть погодити бюджет. До шатдауну залишилось дві доби — він може настати 1 жовтня.