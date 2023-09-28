У Британії невідомі зрубали знамените дерево з фільму про Робіна Гуда
- Автор:
- Ліза Бровко
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У Великій Британії хтось зрубав одне з найвідоміших дерев країни — його показали у фільмі 1991 року «Робін Гуд: Принц злодіїв».
Про це пише The Guardian.
Поліція розпочала розслідування, щоб знайти того, що зрубав дерево Sycamore Gap (воно росло в невеликій ущелині між двома пагорбами) біля стіни Адріана у Нортумберленді.
Найімовірніше, дерево розпиляли бензопилою.
У 2016 році дерево навіть отримало нагороду «Дерево року» Британії. Місцеві мешканці та підприємці були спантеличені новиною, адже до цього дерева приїздило чимало туристів.