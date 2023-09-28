Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2025 року

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Reuters / «Бабель»

Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців із 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.

Відповідне рішення ухвалили в Брюсселі під час засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ.

«ЄС підтримуватиме український народ стільки, скільки буде потрібно. Продовження статусу захисту дає певність понад 4 мільйонам біженців, які знайшли безпечний притулок у ЄС», — заявив Фернандо Гранде-Марласка Гомес, в. о. міністра внутрішніх справ Іспанії.

Тимчасовий захист передбачає негайний і колективний (тобто без необхідності розгляду індивідуальних заяв) захист переміщених людей, які не в змозі повернутися до своєї країни походження. Це має зменшити тиск на національні системи надання притулку та дозволити біженцям користуватися узгодженими правами в ЄС. Вони включають можливість проживання, доступ до ринку праці та житла, медичну і соціальну допомогу, освіту для дітей.