Politico: Держдеп США і Пентагон мають різні погляди на поставки зброї Україні, це сповільнює допомогу

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David B. Gleason / Flickr

Державний департамент США і Пентагон мають різні погляди щодо передачі певної зброї Україні.

Про це Politico сказав високопосадовець з Адміністрації президента Байдена.

«Держава шукає можливості, Міністерство оборони — загрози. Люди з Міністерства оборони сказали б, що їм потрібно подумати про плюси й мінуси кожного рішення щодо зброї, і ця відповідальність лягає на них», — сказав співрозмовник видання.

Politico зазначає, що останнім прикладом таких зволікань є ситуація з ракетами дальнього радіуса дії ATACMS, які президент Джо Байден погодився надіслати в Україну минулого тижня після понад року обговорень. Пентагон спочатку опирався цьому, посилаючись на те, що США не мають у запасі «зайвих» ракет.

Неназвані американські посадовці визнали, що керівники Пентагону використовують обдуманий підхід до оцінки потреб України на полі бою перед загрозою ширшого конфлікту. Але головнокомандувач американських військ Марк Міллі та інші керівники Пентагону часто кажуть, що їхнім першочерговим завданням завжди було дати Києву те, що йому потрібно для подальшої боротьби з російською армією.