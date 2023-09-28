Тайвань презентував свій перший підводний човен «Нарвал»

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Reuters

Тайвань представив свій перший підводний човен. Виробицтво підводних човнів є ключовою частиною амбітного проєкту з модернізації Збройних сил країни на тлі загроз із боку Китаю, який вважає Тайвань своєю територією.

Про це пише Reuters.

Reuters

Загалом планують збудувати вісім підводних човнів. Перший назвали «Нарвал». Він отримав ім’я Хай Кун і бортовий номер SS-711 та надійде на озброєння у 2025 році. Наразі Тайвань має два підводні човни, придбані в Нідерландах у 1980-х роках.

За даними «Мілітарного», водотоннажність «Нарвала» – 2 500 тонн, довжина – 70 метрів. Глибина безпечного занурення — до 420 метрів.

До 2027 року Тайвань планує створити принаймні два власні підводні човни. Можливо, пізніші моделі оснастять ракетами. Перший човен коштує $1,53 мільярда.