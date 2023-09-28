Тайвань презентував свій перший підводний човен «Нарвал»
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Тайвань представив свій перший підводний човен. Виробицтво підводних човнів є ключовою частиною амбітного проєкту з модернізації Збройних сил країни на тлі загроз із боку Китаю, який вважає Тайвань своєю територією.
Про це пише Reuters.
Загалом планують збудувати вісім підводних човнів. Перший назвали «Нарвал». Він отримав ім’я Хай Кун і бортовий номер SS-711 та надійде на озброєння у 2025 році. Наразі Тайвань має два підводні човни, придбані в Нідерландах у 1980-х роках.
За даними «Мілітарного», водотоннажність «Нарвала» – 2 500 тонн, довжина – 70 метрів. Глибина безпечного занурення — до 420 метрів.
До 2027 року Тайвань планує створити принаймні два власні підводні човни. Можливо, пізніші моделі оснастять ракетами. Перший човен коштує $1,53 мільярда.
- Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань — острів із населенням 24 мільйони — як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю. Тим часом китайський лідер Сі Цзіньпін закликає Китай готуватися до війни та збільшує оборонний бюджет.
- МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році. Очільник відомства заявляв у квітні 2023 року, що Тайвань сприймає китайську військову загрозу дуже серйозно. У розвідці США вважають, що Сі Цзіньпін наказав військовим бути готовими до можливого силового захоплення острова до 2027 року.