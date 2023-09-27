Bloomberg: США підозрюють швейцарські банки UBS і Credit Suisse у допомозі росіянам обходити санкції

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Міністерство юстиції США активізувало розслідування щодо швейцарських банків Credit Suisse Group та UBS Group AG у звʼязку з підозрами в недотриманні вимог, які дозволили російським клієнтам уникнути санкцій.

За словами джерел Bloomberg, розслідування все ще перебуває на ранній стадії і може не призвести до звинувачень або до врегулювання спору.

Міністерство юстиції запросило інформацію про те, як банки обробляли рахунки клієнтів, які потрапили під санкції, за останні кілька років, але поки що не запитувало свідчення керівників або співробітників.

За словами іншого джерела, розслідування охоплює як обмеження, запроваджені після вторгнення росії в Україну у 2022 році, так і попередні санкції, запроваджені після захоплення Криму у 2014 році. За останнє десятиліття понад тисячу багатих росіян було внесено до чорних списків США.

Офіційні особи США розчаровані, що Швейцарія робить недостатньо для дотримання санкцій щодо росії та боротьби з відмиванням грошей.

США також вказують на відмову Швейцарії приєднатися до багатосторонньої оперативної групи, яка переслідує незаконні російські активи.

Розслідування про санкції відбувається на тлі зростаючої уваги Вашингтону до ролі Швейцарії у сприянні відтоку «брудних грошей» із росії.

Чому Швейцарія важлива у питанні санкцій

За оцінками Швейцарської асоціації банкірів, станом на березень 2022 року банки володіли російським багатством на суму понад $200 млрд. До кінця минулого року Швейцарія заявила, що заморозила російські активи лише на суму близько 7,5 млрд швейцарських франків ($8,4 млрд).

До вторгнення в Україну Credit Suisse обслуговував багатих росіян, керуючи їх активами на суму понад $60 млрд на своєму піку. На момент вторгнення в лютому 2022 року ця цифра впала до $33 млрд, що все ще на 50% більше, ніж у UBS, незважаючи на більший бізнес останнього з управління активами.