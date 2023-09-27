Україна назвала умову відкликання позовів до СОТ через ембарго на зерно
- Автор:
- Софія Телішевська
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Melissa Askew / Unsplash
Україна відкличе позови до Світової організації торгівлі проти сусідніх країн, якщо отримає гарантії відсутності обмежень на експорт зерна в майбутньому.
Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра економіки України Тарас Качка.
«Для нас дуже важливо, щоб польська сторона та інші держави, і Європейський Союз гарантували нам, що таких обмежень у майбутньому не станеться... Тому, звичайно, тільки тоді, коли ми отримаємо гарантії, ми формально оголосимо на весь світ, що ця суперечка вичерпана. Думаю, це питання буде розглядатися останнім», — сказав чиновник.
За його словами, нині важливо запустити механізм ліцензування агропродукції, який Україна вважає найбільш прийнятним кроком для розвʼязання питання.
«Позови до СОТ, як ми бачимо з реакції партнерів, були цілком правильним кроком», — додав Качка.
З 2 травня до 15 вересня діяла заборона на вільні постачання української пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику до Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ембарго запровадили через те, що фермери з Польщі та інших країн виходили на акції протесту. Аграрії скаржилися, що українське зерно осідає у країнах і його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові.
У чому полягає конфлікт
15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на ввезення української агропродукції, бо Україна погодилася протягом 30 днів вжити заходів (зокрема, систему ліцензування експорту), щоб уникнути стрибків ціни на зерно. Попри рішення Єврокомісії Польща, Угорщина та Словаччина (до кінця року) в односторонньому порядку продовжили заборону імпорту українського зерна.
18 вересня в Мінекономіки України повідомили, що Україна розпочала судову процедуру через заборону на ввезення українського зерна до Польщі, Словаччини та Угорщини.
- 19 вересня в Мінекономіки України заявили, що Україна протягом найближчих днів заборонить імпорт цибулі, помідорів, капусти та яблук із Польщі. Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький попередив, що його країна готова розширити заборону на ввезення продукції з України, якщо Київ ескалуватиме конфлікт.
- 21 вересня в Мінагрополітики України повідомили, що Україна й Польща домовилися виробити план взаємодії щодо експорту українського зерна. 24 вересня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна допоможе Україні наростити експорт зерна, але свій ринок залишить закритим.
- У Міністерстві сільського господарства та розвитку села Словаччини заявили, що Київ пообіцяв Братиславі відкликати судовий позов до СОТ і не запроваджувати заборони на імпорт словацької агропродукції.