Судді Броварського суду повідомили про підозру в хабарництві

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НАБУ

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки викрили суддю Броварського міськрайонного суду Київщини на хабарі у $4 тисячі.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Судді повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

За даними слідства, суддя одержав гроші від представника однієї зі сторін у цивільній справі. Частину коштів — тисячу доларів — він отримав раніше за рішення про витребування доказів у справі.

Другу частину — $3 тисячі судді заплатили за ухвалення рішення про стягнення боргу на користь позивача. При одержанні цих грошей його викрили «на гарячому» детективи НАБУ.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.