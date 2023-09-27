Українка перемогла у категорії «Найкраща європейська акторка» на Septimius Awards
- Автор:
- Ліза Бровко
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Українка Рита Бурковська перемогла у категорії «Найкраща європейська акторка» на церемонії Septimius Awards 2023.
Про це пише Держкіно.
Бурковська зіграла головну роль у дебютна повнометражному фільмі режисера Максима Наконечного «Бачення метелика», який розповідає про звільнену з російського полону аеророзвідницю та її адаптацію до «нового життя».
Церемонія нагородження Septimius Awards 2023 відбулася в Амстердамі.
- Septimius Awards — це престижна кінонагорода, яка приділяє особливу увагу виявленню нових незалежних талантів, підтримці візіонерські фільми і поєднанню всіх аспектів кіновиробництва та різних жанрів, серед яких художні, анімаційні, документальні фільми, телесеріали тощо.