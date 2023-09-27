Apple додала у свій перекладач українську мову
- Автор:
- Ліза Бровко
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Michael Wyszomierski / Flickr
Компанія Apple у 2020 році створила власний застосунок для перекладу, який можна завантажити на iPhone та iPad. І зараз вона додала туди українську мову.
Про це пише AIN.
Тепер застосунок підтримує 20 мов, зокрема й українську. Оновлення відбулося одночасно з виходом нової мобільної операційної системи iOS 17.
Обговорення про необхідність включити українську мову до перекладача почалося ще взимку 2022 року. Про це заявляли й на популярному американському форумі MacRumors.
- У США 12 вересня пройшла традиційна презентація новинок Apple. Там представили чотири смартфони серії iPhone 15, розумні годинники Series 9 та Ultra 2 і бездротові навушники AirPods Pro 2 з портом USB-C. В iPhone 15 у налаштуваннях зʼявилась можливість переглядати кількість циклів акумулятора.