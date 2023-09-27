КНДР екстрадує американського військового, який втік із Південної Кореї
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Північна Корея вирішила депортувати американського військового Тревіса Кінга, який втік до КНДР із Південної Кореї під час екскурсії до демілітаризованої зони.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на північнокорейське державне медіа KCNA.
За їхніми даними, Кінг зізнався, що вʼїхав в країну нелегально. Він приїхав до КНДР, бо нібито зазнав «нелюдського ставлення і проявів расизму» в армії США, стверджує KCNA, посилаючись на розслідування цього питання. Видання зазначає, що Кінг хотів би отримати притулок у Північній Кореї чи деінде з тієї ж причини.
Однак KCNA не уточнює, як, коли й куди висилають Кінга.
- Раніше рядовий 2 класу Тревіс Кінг відсидів майже два місяці в південнокорейській вʼязниці за напад. 17 липня його звільнили та збиралися відправити додому у штат Техас, де йому потенційно загрожують додаткові військові дисциплінарні стягнення і звільнення зі служби. Кінга супроводжували в аеропорт у Південній Кореї, але під час проходу митниці він утік з аеропорту, а потім приєднався до екскурсії по демілітаризованій зоні у прикордонному корейському селі Пханмунджом.