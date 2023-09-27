Литва передала українським ВМС радіолокаційне обладнання
- Автор:
- Анна Холоднова
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Військово-морські сили Збройних сил Литви передали українським ВМС комплекти радіолокаційного обладнання для спостереження на морі.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Литви.
«Ця підтримка посилить можливості України з морського спостереження і допоможе краще зрозуміти ситуацію на морі. Для України, яка спустошена російською війною, ці радіолокаційні пристрої будуть важливими для захисту як її територіальних вод, так і безпеки громадян», — сказав міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.
- Литва активно надає допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення рф. 2022 року військова підтримка Литви сягнула €283 мільйонів. Країна вже виділила Україні два вертольоти Мі-8 і кілька десятків зенітних установок L-70 із боєприпасами, бронетранспортери M113, позашляховики Land Rover і пайки для військових. Також литовці зібрали €6 мільйонів на радари ППО для України.
- Загалом від початку повномасштабного вторгнення балтійська країна передала допомоги на €0,5 мільярда. Загальний обсяг допомоги Литви Україні перевищив мільярд євро, або понад 1,2% ВВП країни. Половина з цієї допомоги — військова.