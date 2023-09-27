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Президент Зеленський підписав закон про нове покарання — пробаційний нагляд. Що це таке

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про впровадження нового виду покарання — пробаційного нагляду.

Про це йдеться в картці закону № 9185.

У деяких випадках пробаційний нагляд стане альтернативою обмеженню волі. Це покарання може бути запроваджене на термін від одного до пʼяти років (1—2 роки для неповнолітніх). Воно не передбачає ізоляцію від суспільства, але покладає на правопорушника певні обовʼязки. А саме:

Суд може також зобовʼязати обвинуваченого:

За ухилення від пробаційного нагляду засудженому може загрожувати до 3 років позбавлення волі.

Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт 23 серпня.