Сценаристи Голлівуду припиняють страйк, який тривав пʼять місяців

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Гільдія сценаристів Америки (WGA) оголосила, що припиняє страйк, що тривав пʼять місяців. Із 27 вересня члени професійного обʼєднання можуть поновити роботу.

Про це повідомляє Reuters.

Гільдія, яка представляє 11 500 кіно- і телевізійних сценаристів, домовилася з Голлівудом. Очікується, що найближчим часом сторони підпишуть нову трирічну угоду зі студіями, яка передбачає підвищення оплати праці, збільшення внесків на охорону здоровʼя і пенсію, а також регулювання використання штучного інтелекту для написання сценаріїв.

Члени гільдії мають проголосувати за проєкт угоди до 9 жовтня.

Водночас про припинення страйку акторів поки що не повідомляється. Їхня гільдія — Американська федерація артистів телебачення і радіо — представляє інтереси 160 000 кіно- і телеакторів, каскадерів тощо.