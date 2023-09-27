Сценаристи Голлівуду припиняють страйк, який тривав пʼять місяців
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images
Гільдія сценаристів Америки (WGA) оголосила, що припиняє страйк, що тривав пʼять місяців. Із 27 вересня члени професійного обʼєднання можуть поновити роботу.
Про це повідомляє Reuters.
Гільдія, яка представляє 11 500 кіно- і телевізійних сценаристів, домовилася з Голлівудом. Очікується, що найближчим часом сторони підпишуть нову трирічну угоду зі студіями, яка передбачає підвищення оплати праці, збільшення внесків на охорону здоровʼя і пенсію, а також регулювання використання штучного інтелекту для написання сценаріїв.
Члени гільдії мають проголосувати за проєкт угоди до 9 жовтня.
Водночас про припинення страйку акторів поки що не повідомляється. Їхня гільдія — Американська федерація артистів телебачення і радіо — представляє інтереси 160 000 кіно- і телеакторів, каскадерів тощо.
- У США актори оголосили страйк у середині липня після невдалих переговорів між профспілкою Гільдії кіноакторів і великими кіностудіями, тоді як американські сценаристи страйкували ще з травня. Голлівуд уперше за понад 60 років зазнав подвійного страйку, який паралізував багато кіно- і серіальних проєктів. Профспілки вимагають підвищення гонорарів від студій і стримінг-провайдерів, таких як Disney, Paramount і Netflix, а також гарантій щодо майбутнього використання штучного інтелекту.
- Через страйк перенесли церемонію вручення премії «Еммі-2023» на чотири місяці — з вересня на 15 січня 2024 року.