Суд підтвердив, що Дональда Трампа можуть судити за шахрайство

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Суд у Нью-Йорку визнав колишнього президента США Дональда Трампа та його сімейний бізнес винними у шахрайстві у справі про перебільшення обсягу своїх активів та загального капіталу.

Про це пишуть Associated Press, Reuters та Bloomberg.

Суд ухвалив рішення у справі проти самого Трампа, його дітей — Дональда Трампа — молодшого, Іванки й Еріка Трампів, а також керівництва бізнес-імперії Трампа Trump Organization. Обвинувачем проти Трампа виступала генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс. Вона звинувачувала його у перебільшенні статків для отримання вигідних умов за кредитами та страховкою протягом десяти років.

За її словами, вона зробила висновки на підставі фінансових звітів, отриманих від банків та страховиків. Трамп завищував статки на понад $2 млрд щонайменше майже на усій своїй нерухомості.

Постанова суду відкриває шлях до притягнення Трампа до відповідальності в подальшому судовому процесі, який почнеться 2 жовтня. Тепер суд буде зосереджений на звинуваченнях у фальсифікації документів та на вимозі відшкодувати державі близько $250 млн.

Сам Трамп називає позов політично мотивованим і, скоріш за все, оскаржить рішення суду. Трамп каже, що генпрокурор не мала права подавати до суду, оскільки банки та страхові компанії не зазнали жодних збитків.