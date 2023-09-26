Der Spiegel: Британія підозрює, що один із головних шахраїв Німеччини Ян Марсалек шпигував на користь росії
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Британські правоохоронці запідозрили колишнього операційного директора німецької платіжної системи Wirecard Яна Марсалека у шпигунстві на користь росії.
Про це пише Der Spiegel.
За версією слідства, Марсалек у період з 30 серпня 2020 року по 8 лютого 2023 року брав участь «у змові з метою збору інформації, яка прямо чи опосередковано корисна противнику і тим самим завдає шкоди інтересам та безпеці» Великої Британії.
У рамках цієї справи в Лондоні за підозрою у шпигунстві затримали пʼятьох громадян Болгарії. Імовірні шпигуни — 45-річний Орлін Русєв, 41-річний Бізер Джамбазов, 31-річна Катрін Іванова, 31-річний Іван Стоянов і 29-річна Ваня Габерова. Безпосереднім керівником групи вважають Русаєва. Через нього слідчі вийшли на Марсалека, який міг відігравати ключову роль у змові. Чи висунули йому офіційні звинувачення, поки невідомо.
Щодо затриманих, то Sunday Times та Mirror писали, що вони працювали під прикриттям журналістів. У ході обшуку у них знайшли підроблені документи, прескарти та одяг з написами телеканалів Discovery та National Geographic. У одного з затриманих також знайшли обладнання для стеження.
Попередньо, група працювала у кількох країнах і відстежувала ворогів російського режиму. Яку роль у цьому міг відігравати Марсалек, поки неясно.
- Наприкінці червня 2020 року німецький технологічний гігант Wirecard опинився в центрі фінансового скандалу щодо шахрайства приблизно на €2 мільярди. Головний підозрюваний — операційний директор компанії Ян Марсалек — зник. Влада Німеччини й Австрії оголосила його в міжнародний розшук. Крім фінансових махінацій, стало відомо про звʼязки Марсалека з російськими спецслужбами і приватними військовими компаніями в Африці та на Близькому Сході. Він часто літав до росії за різними паспортами, зокрема і за дипломатичним, писали розслідувачі Bellingcat.
- Навесні 2022 року журналісти зʼясували, що Марсалек живе на околиці Москви, де його приховує ФСБ. У нього є російський паспорт на імʼя Германа Баженова.