У Флориді алігатор убив 41-річну жінку. Рештки її тіла знайшли в пащі тварини

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Правоохоронці американського штату Флорида ідентифікували жертву чотириметрового алігатора, у пащі якого знайшли рештки людського тіла.

Про це повідомляють CCN та BBC.

Загиблою виявилася 41-річна Сабріна Пекхем, повідомив шериф округу Пінеллас. Її донька розповіла, що Пекхем була безхатьком і жила в кемпінгу в місцевості, де мешкають алігатори. Тварина напала на жінку неподалік каналу в місті Ларго, де потім тварину і знайшли.

Розслідування смерті Пекхем досі триває. Тварину приспали в той же день, коли спіймали.