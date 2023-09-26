У Херсоні священник УПЦ МП торгував зброєю і боєприпасами. Йому повідомили про підозру

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Херсонська прокуратура

У Херсоні викрили священника однієї з місцевих церков УПЦ МП. Він купляв, зберігав і продавав вогнепальну зброю та боєприпаси без дозволу. Клірику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, у вересні підозрюваний продав два зенітно-ракетні комплекси «Ігла», призначені для ураження повітряних цілей, і три порохові заряди до ручного протитанкового гранатомета. За це він отримав $3 тисячі.

Херсонська прокуратура

Також правоохоронці знайшли дві схованки зі зброєю і боєприпасами в підвалі будинку і на земельній ділянці священника. Там виявили кулемет, автомат АК-74, порохові заряди, гранати, набої різного калібру, штик-ножі.

Клірика триматимуть під вартою з можливістю внесення застави на понад 214 тисяч гривень. Слідство триває.