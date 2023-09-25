США наклали санкції на китайські та російські компанії за поставки компонентів для дронів у рф

Новини

Unsplash

Вашингтон запровадив санкції проти 11 китайських і пʼяти російських компаній за те, що деякі з них постачали компоненти для виробництва безпілотників, які рф використовує у війні з Україною.

Про це пише Reuters.

Девʼять компаній, зокрема китайська Asia Pacific Links Ltd. і російська SMT-iLogic, брали участь у схемі постачання підсанкційного Центру спеціальних технологій компонентів для безпілотників на замовлення Головного розвідувального управління Генерального штабу (ГРУ) росії.

Asia Pacific Links Ltd. уже фігурувала раніше в розслідуванні про те, що західні компанії продовжують постачати рф комплектуючі для безпілотників «Орлан-10», які та використовує у війні проти України. Asia Pacific Links була одним із посередників і головних постачальників комплектуючих для російської SMT iLogic.

За даними Міністерства торгівлі США, до санкційного списку додали ще шість китайських компаній, що закуповували деталі для Iran Aircraft Manufacturing Company, які використовуються для виготовлення безпілотників. Їх застосовують Іран для нападів на нафтові танкери на Близькому Сході та росія в Україні.

Експортні обмеження запровадили і проти російської компанії «ВСМПО-АВІСМА» — світового виробника титану, а саме проти її товарів подвійного призначення. Це означає, що США забороняють продавати та передавати «АВІСМА» товари та технології, що підлягають регулюванню. До їх переліку входить продукція так званого подвійного призначення, яка може бути використана у військових цілях. Заборона стосується не лише продукції самих США, а й продукції інших країн, де використовуються американські технології.

Під експортні обмеження також потрапили Device Consulting, «Грант Інструмент», SMT iLogic та «Стрелой», які займаються електронікою та інженерним обладнанням.