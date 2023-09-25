Getty Images використає штучний інтелект для генерування нових зображень

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Leap Design / Unsplash

Американське фотоагенство з одним з найбільших у світі банком світлин Getty Images випускає інструмент штучного інтелекту, який генеруватиме зображення зі свого контенту.

Про це пише Bloomberg.

Так Getty Images спробує створити контент на основі ШІ без проблем авторського права та інтелектуальної власності.

Новий продукт Getty розроблятиме спільно з виробником мікросхем Nvidia Inc. і навчатиме його на власному контенті, обходячи складні юридичні питання, зокрема, обмежуючи зображення, які будуть наповнювати генератор.

Інструмент використовуватиме банк креативних зображень Getty, але не його колекцію новинних (редакційних) фото. Також він заборонить просувати бренди чи товари користувачам, які ними не володіють, за рахунок згенерованих зображень, аби вони не робили щось на кшталт Папи Римського у куртці від Balenciaga.

Зображення, створені штучним інтелектом, отримають звичайну ліцензію Getty на використання контенту.