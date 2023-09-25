Мешканця Запоріжжя засудили до довічного — наводив російські ракети на оборонний завод

Новини

Суд визнав винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ) мешканця Запоріжжя, який передавав росіянам інформацію про місця дислокації та переміщення українських військових у Запорізькій області, а також наводив ракети на оборонний завод.

Про це пише пресслужба СБУ.

Чоловіка засудили до довічного увʼязнення з конфіскацією майна. Він провини не визнав.

Держзрадником виявився працівник запорізького оборонного підприємства, на виробничі цехи якого він наводив російські ракети. Коли там ремонтували українську військову техніку, то він передав окупантам дані про її кількість і стан.

Також чоловік скоригував ракетні удари по енергообʼєктах області — звітував окупантам про результати.

Запоріжця завербувала російська спецслужба після початку повномасштабного вторгнення рф.