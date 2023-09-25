Польща, єврейські організації та канадські політики обурилися привітанням ветерана дивізії «Галичина» в парламенті Канади

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У минулу пʼятницю, 22 вересня, в парламенті Канади стоячи й аплодисментами вітали 98-річного українського ветерана Ярослава Гунька, якого представили героєм, що виборював незалежність України від росії під час Другої світової війни. В парламенті йому аплодував Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Медіа пишуть, що Гунько був бійцем української дивізії «Галичина», яка з 1943 до 1945 року воювала в Другій світовій війні у складі Ваффен-СС нацистської Німеччини. Це викликало гостру критику канадського уряду, обурення й вимоги вибачитись за запрошення Гунька до парламенту.

Посол Польщі в Оттаві Вітольд Дзельський вимагає вибачень і стверджує, що дивізія несе відповідальність за вбивство тисяч поляків та євреїв.

«Хоча Польща найкращий союзник України, вона ніколи не погодиться з відбіленням таких лиходіїв! Як посол Польщі в Канаді я чекаю на вибачення», — написав він у X (Twitter).

Спікер палати громад Канади Ентоні Рота вибачився за запрошення до парламенту ветерана, хоча жодного разу не згадує в заяві імʼя Гунька і не вказує, звідки в нього «нові подробиці біографії» ветерана. Він зазначає, що запросити Гунька — його ініціатива, тому ні його колеги, ні члени української делегації не знали про його наміри.

У неділю, 24 вересня, вшанування Гунька засудили організації Друзі Центру Симона Візенталя (FSWC) та Центр у справах євреїв та Ізраїлю (CIJA). У FSWC кажуть, що «Галичина» причетна до масових вбивств та геноциду євреїв, і називають Гунька її ексбійцем. Факт вшанування вважають шокуючим. CIJA заявляє, що не може стерпіти відбілювання злочинів українців під час Голокосту. У єврейських організаціях зажадали пояснень та вибачень.

Ситуацією очікувано скористалася росія. Речник путіна Дмитро Пєсков і Кремль використали це для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну.

Представники російської влади також почали використовувати інцидент на міжнародних майданчиках. Як пише ВВС, у Міжнародному суді ООН у Гаазі під час слухань справи України проти росії представниця МЗС рф Марія Заболоцька згадувала про вшанування Гунька, говорячи про «нацистське коріння київського режиму».