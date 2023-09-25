Українська авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл на польоти в США
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / SkyUp Airlines
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines отримала дозвіл на польоти в США, а саме сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129.
Про це повідомила пресслужба авіаперевізника.
Для польотів у повітряному просторі США дозволи надали чотирьом літакам Boeing 737-800 — UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF та UR-SQP.
В межах сертифікації SkyUp отримала:
- DOT approval — дозвіл на діяльність авіаперевізника на території США;
- TSA approval — відповідність вимогам до авіабезпеки при повітряних перевезеннях з/до США;
- FAA approval — специфікацію оперування Part129, тобто дозвіл від Мінтранспорту США.
До 24 лютого 2022 року SkyUp встигла перевезти в Європу 10 з 11 своїх літаків. Останній із «Борисполя» евакуювали у квітні цього року до румунського міста Ясси.
У травні SkyUp відкрив дочірню авіакомпанію в ЄС. SkyUp MT зареєстрували на Мальті. Вона вже отримала необхідні сертифікати для польотів.