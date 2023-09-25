Перші танки Abrams прибули в Україну
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Перші американські танки Abrams прибули в Україну на кілька місяців раніше, ніж очікувалося.
Про це газеті The New York Times повідомили двоє чиновників зі сфери оборони США.
За їхніми даними, танки вирушили в Україну в суботу, 23 вересня. Усього Сполучені Штати обіцяли надіслати 31 танк. Скільки машин у першій партії, не уточнюють.
Про поставку Abrams офіційно не оголошували, тому американські чиновники говорили з журналістами на умовах анонімності. Українські посадовці відмовилися від коментарів.
Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив передачу Україні перших танків Abrams.
«Хороші новини від міністра Умєрова. «Абрамси» вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей! Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання», — написав він у Telegram.
- 25 січня 2023 року президент США Джо Байден оголосив про рішення передати Україні 31 танк M1 Abrams і необхідні запчастини для підтримки танків на полі бою. Затримка поставок Abrams в Україну повʼязана з видаленням технологій, які можуть потрапити до росіян.
- Представник Міністерства оборони та інша людина, знайома з перебігом обговорень, повідомляли Politico, що перші десять машин мають прибути в Україну в середині вересня.
- 1 вересня група українських військових завершила програму навчання на американських танках M1 Abrams. Майже 200 українців тренувалися на учбових танках на полігонах армії США в Німеччині.