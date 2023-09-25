На Харківщині СБУ викрила мережу російських агентів

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СБУ

У Харківській області фахівці Служби безпеки нейтралізували агентурну мережу Головного управління Генштабу збройних сил рф (відомого як ГРУ).

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Російські агенти збирали розвіддані про геолокацію укріпрайонів і маршрути переміщення української військової техніки, у тому числі залізницею.

Крім того, зловмисники збирали компромат на військових ЗСУ. Найбільшу увагу російська розвідка звертала на чинних посадовців місцевих військкоматів та ВЛК. Їх планували завербувати.

Також російські агенти відслідковували наслідки повітряних ударів рф по Харкову і звітували окупантам.

СБУ затримала чотирьох російських агентів за місцями проживання. Серед них — таксист і працівниця місцевого газопостачального підприємства. За даними слідства, ними дистанційно керував колишній місцевий житель, який на початку повномасштабної війни втік до росії. Там його завербували співробітники ГРУ.

Під час обшуків вдома в затриманих знайшли комп’ютери та мобільні телефони з доказами злочинів і три бойові гранати.

Слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

Ще одному фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з бойовими припасами). Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожують різні терміни ув’язнення, зокрема довічне позбавлення волі.