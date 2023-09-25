Джерела «Бабеля»: У Курську безпілотники влучили в будівлю російського МВС
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- Анна Холоднова
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У російському Курську зранку лунали вибухи.
Губернатор Роман Старовойт заявив про атаку українських безпілотників. За його словами, у місті працювало ППО, пошкоджено кілька будівель. Інформації про постраждалих немає.
Джерело «Бабеля» в ГУР повідомило про влучання в будівлю російського МВС у Курську.
Місцеві Telegram-канали публікують фото уламків:
- Напередодні в Курську безпілотник атакував адміністративну будівлю. Удар підтвердив губернатор Роман Старовойт, він зазначив, що постраждав лише дах. Місцеві ж повідомляли про кілька вибухів.