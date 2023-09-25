У Косові зросла кількість жертв перестрілки озброєних людей з поліцією
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
У Косові озброєні люди влаштували перестрілку з поліцією в північному селі Банська поблизу кордону із Сербією. Зловмисники забарикадувалися в православному монастирі. Під час протистояння один правоохоронець і троє нападників загинули. Поранено двох поліцейських.
Про це пише Reuters.
Сербська православна церква повідомила, що вночі озброєні люди покинули монастир. Де вони перебувають, невідомо.
За словами президента Сербії Александара Вучича, ця атака сталася через те, що премʼєр-міністр Косова Альбін Курті відмовився сформувати асоціацію сербських муніципалітетів на півночі Косова.
«Сербія ніколи не визнає незалежне Косово, ви можете вбити нас усіх», — сказав він.
Міністр внутрішніх справ Косова Джелал Свекла заявив, що поліція знайшла велику кількість зброї, вибухівки та уніформу, «цього вистачило б для сотень інших нападників» — це нібито вказує на підготовку до масової атаки. Прикордонники Косова закрили два пункти пропуску на кордоні із Сербією.
Глава місії ООН у Косові Керолайн Зіаде та верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель засудили насильство в Косові. Як повідомляє офіс Борреля, 24 вересня він розмовляв з Курті й Вучичем.
- Майже 50 тисяч етнічних сербів, які проживають на півночі Косова, відмовляються визнавати владу частково визнаної республіки та досі вважають себе частиною Сербії.
- 18 березня 2023 року Косово і Сербія погодили план нормалізації відносин. Ця угода зобовʼязує Косово негайно розпочати переговори про надання сербській громаді в Косові відповідного рівня самоврядування. Протягом 30 днів Белград і Приштина мали створити спільний моніторинговий комітет під головуванням ЄС. Сторони також погодилися терміново схвалити декларацію про зниклих безвісти. Зі свого боку, ЄС протягом 150 днів мав організувати донорську конференцію з інвестиційної та фінансової допомоги Косову та Сербії. Однак поки сторони не виконають усіх положень угоди з нормалізації відносин, жодних виплат не буде.
- Нещодавно переговори про нормалізацію відносин між Сербією та Косовом зайшли в глухий кут. ЄС звинуватив Курті в тому, що той не створив асоціації муніципалітетів із сербською більшістю, яка дала б їм більше автономії.