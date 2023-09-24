У Туреччині археологи знайшли давньоримські тіні та рум’яна віком 2 000 років

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Anadolu

Під час розкопок у давньоримському місті Айзаной у Туреччині археологи виявили стародавні косметичні засоби десяти різних кольорів, парфуми і прикраси. Їхній вік — приблизно дві тисячі років.

Про це пише Arkeo News.

Anadolu

Дослідники виявили залишки магазину в руїнах стародавнього міста. Там знайшли багато флаконів для парфумів, ювелірні вироби і косметику.

«Ми знаємо, що стародавні римляни зберігали свої тіні для повік і рум’яна в устричних мушлях, і ми знайшли численні мушлі в магазинах, де проводили розкопки», — розповіли вчені.