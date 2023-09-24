У Косові озброєні люди застрелили поліцейського. Премʼєр звинувачує Сербію в підтримці злочинців

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Lehtkuva / Stringer

У Косові заявили про вбивство правоохоронця в північному селі Банська поблизу кордону із Сербією. Ще одного поліцейського поранили.

Про це пише Reuters.

За словами косовських чиновників, приблизно 30 озброєних чоловіків штурмували монастир і відкрили вогонь по поліції на півночі Косова. Премʼєр-міністр Косова Альбін Курті та міністр внутрішніх справ Джелал Свечла звинувачують «спонсорованих Сербією злочинців».

Рашко-Прізренська єпархія Сербської православної церкви повідомила, що люди в масках увірвалися в монастир біля села Баньска на броньованій машині. Священники та прочани зачинилися в храмі.

Lehtkuva / Stringer

За даними місцевих медіа, прикордонники Косова закрили два ключові пункти пропуску на кордоні із Сербією.