Netflix показав тизер реаліті-шоу на основі серіалу «Гра в кальмара»

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Стримінговий сервіс Netflix опублікував тизер реаліті-шоу «Гра в кальмара. Виклик».

Шоу матиме десять епізодів. Гравці (не молодші за 21 рік) братимуть участь у змаганнях, «навіяних серіалом, з несподіваними доповненнями». Випробування на міцність пройдуть вони самі, їхні стратегії та коаліції.

Компанія обіцяє наймасштабніший акторський склад (456 людей) і найбільший в історії одноразовий грошовий приз — $4,56 мільйона. Також організатори запевняють, що учасники залишаться неушкодженими.