Financial Times: CША вирішили публічно не оголошувати про поставку ATACMS Україні
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Адміністрація Джо Байдена вирішила публічно не оголошувати про поставки Україні ракет ATACMS. Ідеться про ракети з касетною бойовою частиною, оскільки США більше не планують використовувати їх у своїх операціях.
Про це пише британська газета Financial Times із посиланням на джерела.
Один співрозмовник видання зазначив, що це було зроблено для того, аби не допомагати підказками росіянам і не спонукати їх перемістити свої лінії поставок далі від лінії фронту.
США надішлють ракети найближчим часом, спочатку в невеликих кількостях, зазначили джерела видання.
Перед цим прессекретарка Білого дому Карін Жан-Пʼєр не змогла підтвердити повідомлення медіа про те, що США передадуть Україні далекобійні ракети.
«Президент [США Джо Байден] уже говорив неодноразово, що передача ATACMS імовірна в майбутньому. Але я не маю нової інформації, щоб оголосити її», — сказала Жан-Пʼєр.
- ATACMS — це керовані балістичні ракети, які здатні точно вражати цілі на відстані від 165 до 310 кілометрів, залежно від модифікації. Ці ракети запускають з установок М142 HIMARS і M270 MLRS. Після отримання ATACMS ЗСУ зможуть завдавати ударів по стратегічних цілях, наприклад, по Кримському мосту.
- Володимир Зеленський 20 вересня висловив упевненість, що рішення про поставки Україні ракет великої дальності ATACMS на «фінішній прямій».