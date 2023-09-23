Financial Times: CША вирішили публічно не оголошувати про поставку ATACMS Україні

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Адміністрація Джо Байдена вирішила публічно не оголошувати про поставки Україні ракет ATACMS. Ідеться про ракети з касетною бойовою частиною, оскільки США більше не планують використовувати їх у своїх операціях.

Про це пише британська газета Financial Times із посиланням на джерела.

Один співрозмовник видання зазначив, що це було зроблено для того, аби не допомагати підказками росіянам і не спонукати їх перемістити свої лінії поставок далі від лінії фронту.

США надішлють ракети найближчим часом, спочатку в невеликих кількостях, зазначили джерела видання.

Перед цим прессекретарка Білого дому Карін Жан-Пʼєр не змогла підтвердити повідомлення медіа про те, що США передадуть Україні далекобійні ракети.

«Президент [США Джо Байден] уже говорив неодноразово, що передача ATACMS імовірна в майбутньому. Але я не маю нової інформації, щоб оголосити її», — сказала Жан-Пʼєр.