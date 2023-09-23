Українські війська прорвали оборону окупантів біля Вербового на Запоріжжі

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Командувач угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що українські воїни прорвали оборону під Вербовим на Запорізькому напрямку.

«На лівому фланзі [біля Вербового] ми маємо прорив і продовжуємо просуватися далі», — сказав Олександр Тарнавський старшому міжнародному кореспонденту CNN Фредеріку Плейтгену під час інтерв’ю в п’ятницю. Також він визнав, що його війська рухаються повільніше, ніж очікувалося.

«Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну. Головне — не втратити цю ініціативу, яка у нас є», — сказав він.

Останніми тижнями українські сили заявили, що дісталися «першої лінії» російських опорних пунктів у Запорізькій області, що свідчить про те, що Київ наближається до розгалуженої мережі укріплених окопів росіян уздовж південного фронту.

CNN каже, що не може перевірити звіти з поля бою жодної зі сторін. Проте аналіз доступних відео з відкритих джерел свідчить про те, що деякі українські підрозділи перетнули важливий рубіж російської оборони біля села Вербове.

Довгострокова мета України — зламати «сухопутний міст» росії, який зʼднує утримувану нею територію на сході з анексованим Кримом.

Тарнавський вважає, що великим проривом контрнаступу стане взяття Токмака, який є стратегічним центром для росії.

Раніше цього тижня CNN повідомляло, що українські сили перебувають приблизно за 20 кілометрів від Токмака, намагаючись прорвати численні шари російської оборони.

«Я вірю, що так [буде великий прорив]. Я думаю, що це буде після Токмака. Наразі [росіяни] покладаються на глибину своєї лінії оборони… Токмак — це ціль-мінімум. Загальна мета — дістатися наших державних кордонів», — сказав Тарнавський.