Директорку Фонду Притули призначили заступницею міністра стратегічних галузей

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Уряд призначив Ганну Гвоздяр заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості, вона є директоркою Благодійного фонду Сергія Притули.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Державною секретаркою Міністерства оборони України призначили Людмилу Дараган.