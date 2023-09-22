Директорку Фонду Притули призначили заступницею міністра стратегічних галузей
- Автор:
- Софія Телішевська
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Уряд призначив Ганну Гвоздяр заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості, вона є директоркою Благодійного фонду Сергія Притули.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Державною секретаркою Міністерства оборони України призначили Людмилу Дараган.
- 18 вересня Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони й державного секретаря Міністерства оборони Костянтина Ващенка.