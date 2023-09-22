Росія обстріляла з «Іскандерів» житловий квартал Курахового. Постраждали 16 людей

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Надвечір 21 вересня о 22:00 російські окупанти атакували Курахове на Донеччині. Росіяни випустили по житловому кварталу в центрі міста дві ракети з ОТРК «Іскандер».

Національна поліція повідомила, що через атаку поранено 15 цивільних мешканців і поліцейського.

Серед поранених шість жінок та девʼять чоловіків. Також зазнав травм співробітник відділу поліції Курахового.

Прямим влучанням зруйновано двоповерховий будинок. Загалом пошкоджено 23 багатоквартирні будинки, школа, два магазини, трансформатор, гаражі та вісім автомобілів.