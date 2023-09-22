Україна отримала від ЄС транш макрофінансової допомоги на €1,5 мільярда

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Markus Spiske / Unsplash

Україна отримала від Європейського Союзу восьмий транш макрофінансової допомоги на суму €1,5 мільярда, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він також зазначив, що загальна бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже сягнула €13,5 мільярда. А з моменту повномасштабного вторгнення росії Євросоюз уже підтримав Україну приблизно на €70 мільярдів.