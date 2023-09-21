В iPhone 15 у налаштуваннях зʼявилась можливість переглядати кількість циклів акумулятора

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Власникам нових iPhone 15 більше не потрібно докладати зусиль, щоб побачити інформацію про використання батареї. Тепер для цього передбачено новий розділ у налаштуваннях, пише The Verge.

Спершу треба зайти в «Налаштування» — «Загальні» — «Про», і там в iOS 17 відображається, скільки циклів заряджання пройшла ваша батарея, а також дату її виробництва та час першого використання.

Попередні методи перевірки кількості циклів заряду батареї iPhone були неофіційними (через програми сторонніх розробників, як-от CoconutBattery для Mac) або складними, наприклад, копіювання та вставлення аналітичних даних у Notes і пошук last_value_CycleCount‎.

Інформація про акумулятор — це доповнення нової опції в меню Battery Health & Charging, яка припиняє заряд смартфона, коли досягне 80%.