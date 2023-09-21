Словаччина домовилася з Україною про систему торгівлі зерном

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Міністр сільського господарства України Микола Сольський пообіцяв припинити позов до Світової організації торгівлі проти Словаччини в обмін на створення системи торгівлі зерном між країнами. Вона діятиме на основі видачі й контролю ліцензій.

Про це пише словацьке видання TASR з посиланням на слова Крістіни Юричкової з комунікаційного відділу Міністерства сільського господарства та сільського розвитку.

Словацький міністр Йозеф Біреш провів онлайн-зустріч з Миколою Сольським, на якій посадовці домовилися про нову систему торгівлі.

Заборона на імпорт українського збіжжя в Словаччині діятиме до того часу, допоки не запрацює система. Вона також посприяє тому, що Київ не заборонятиме продавати словацькі сільськогосподарські товари в Україну.