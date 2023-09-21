Словаччина домовилася з Україною про систему торгівлі зерном
- Автор:
- Ліза Бровко
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Flickr / petrOlly
Міністр сільського господарства України Микола Сольський пообіцяв припинити позов до Світової організації торгівлі проти Словаччини в обмін на створення системи торгівлі зерном між країнами. Вона діятиме на основі видачі й контролю ліцензій.
Про це пише словацьке видання TASR з посиланням на слова Крістіни Юричкової з комунікаційного відділу Міністерства сільського господарства та сільського розвитку.
Словацький міністр Йозеф Біреш провів онлайн-зустріч з Миколою Сольським, на якій посадовці домовилися про нову систему торгівлі.
Заборона на імпорт українського збіжжя в Словаччині діятиме до того часу, допоки не запрацює система. Вона також посприяє тому, що Київ не заборонятиме продавати словацькі сільськогосподарські товари в Україну.
- 28 квітня 2023 року Єврокомісія досягла угоди з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією і Словаччиною щодо імпорту української агропродукції до ЄС. З 2 травня до 5 червня діяла заборона на вільний обіг українських пшениці, кукурудзи, ріпаку і насіння соняшнику в цих пʼяти країнах. Потім угоду продовжили до 15 вересня. Ембарго ввели через те, що фермери з Польщі та інших країн виходили на акції протесту. Аграрії скаржилися, що українське зерно осідає в країнах, його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові.
- 15 вересня Єврокомісія не стала продовжувати дію ембарго на українське зерно. Польща заявила, що продовжить його в односторонньому порядку. Згодом про такі самі кроки заявили Угорщина та Словаччина.
- Україна готувала позов проти Польщі, Угорщини та Словаччини в арбітраж Світової організації торгівлі (СОТ) через зернове ембарго. Водночас Україна на вимогу Єврокомісії змінила правила експорту зерна.
- 19 вересня премʼєр Шмигаль запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині компроміс щодо експорту зерна.