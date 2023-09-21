Перше судно з українським зерном прибуло до Туреччини тимчасовим коридором

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Вантажне судно Resilient Africa прибуло до турецької протоки Босфор, ставши першим судном із зерном з України, що зайшло до Чорного моря та вийшло з нього через тимчасовий коридор.

Про це пише Reuters.

Судно з 3 000 т зерна на борту залишило український порт «Чорноморськ» 19 вересня.

10 серпня Україна оголосила про тимчасові морські коридори для торгових суден. На всіх маршрутах зберігається військова загроза та мінна небезпека. Якщо власник або капітан судна офіційно підтвердить готовність до виходу, то судно допустять до маршруту. «Гуманітарним коридором» прямують судна, що йдуть на африканські та азійські ринки.