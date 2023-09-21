У громадських місцях Швейцарії заборонили носити одяг, що закриває обличчя

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Парламент Швейцарії заборонив носити одяг, що закриває обличчя, у громадських місцях. Два роки тому 51% швейцарців підтримали такий крок на референдумі.

Про це пише Bloomberg.

Заборона поширюється, зокрема, на жіночий мусульманський одяг — бурку, паранджу або нікаб. Вона стосуватиметься й футбольних фанатів, а також лівих і правих радикалів, які часто під час демонстрацій приховують свої обличчя. Порушникам загрожує штраф у розмірі 1 000 франків ($1 116). У законі є винятки: закривати обличчя можна у місцях відправлення культу, для захисту здоровʼя або під час карнавалу.

Законопроєкт розробила права Швейцарська народна партія, яка активно агітувала за цю заборону під гаслом «Зупинити екстремізм».

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Мусульманські спільноти розкритикували кампанію щодо заборони закривати обличчя.