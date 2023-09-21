Парламент прийняв законопроєкт про нацменшини
- Автор:
- Ліза Бровко
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Facebook / Ruslan Stefanchuk
Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт про зміни до Закону «Про національні меншини (спільноти) України».
Про це пише нардеп Ярослав Железняк.
За зміни до закону проголосували 318 депутатів, троє утрималися. Голосів проти не було.
Приведення закону про нацменшини у відповідність до європейського законодавства — це одна з вимог для початку переговорів про членство України в Європейському Союзі.
У пояснювальній записці законопроєкту № 9610 метою називають вдосконалення законодавчого регулювання прав і свобод нацменшин, як це закріплено в положеннях Європейської конвенції з прав людини 1950 року, Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин 1995 року та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 1992 року.
Проєкт закону передбачає безкоштовні підручники для школярів, які належать до нацменшин, можливість використовувати мови нацменшин у рекламі, заходах, під час надання екстреної допомоги, критерії, за якими розроблять методологію використання мов нацменшин у населених пунктах тощо.
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- 23 червня Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу. Єврокомісія затвердила певні умови, які Україна має виконати для того, щоб розпочати офіційні перемовини про вступ. Статус кандидата відкриває для України доступ до спеціальних фінансових фондів Євросоюзу, за рахунок яких фінансуються реформи в країнах, аби вони відповідали критеріям, необхідним для повноцінного членства в ЄС.