Парламент прийняв законопроєкт про нацменшини

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Facebook / Ruslan Stefanchuk

Верховна Рада у другому читанні прийняла законопроєкт про зміни до Закону «Про національні меншини (спільноти) України».

Про це пише нардеп Ярослав Железняк.

За зміни до закону проголосували 318 депутатів, троє утрималися. Голосів проти не було.

Приведення закону про нацменшини у відповідність до європейського законодавства — це одна з вимог для початку переговорів про членство України в Європейському Союзі.

У пояснювальній записці законопроєкту № 9610 метою називають вдосконалення законодавчого регулювання прав і свобод нацменшин, як це закріплено в положеннях Європейської конвенції з прав людини 1950 року, Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин 1995 року та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 1992 року.

Проєкт закону передбачає безкоштовні підручники для школярів, які належать до нацменшин, можливість використовувати мови нацменшин у рекламі, заходах, під час надання екстреної допомоги, критерії, за якими розроблять методологію використання мов нацменшин у населених пунктах тощо.