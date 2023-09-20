Російський суд заочно дав 6 років тюрми заступнику директора телеканалу ATR Айдеру Муждабаєву
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- Костя Андрейковець
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Facebook / Айдер Муждабаєв
Другий Західний окружний військовий суд росії заочно засудив до 6 років позбавлення волі журналіста, заступника гендиректора кримськотатарського телеканалу ATR Айдера Муждабаєва.
Про це повідомляє держагенція рф ТАСС.
Муждабаєва визнали «винним» за статтею про заклики до тероризму. Також йому на 4 роки заборонили адмініструвати сайти.
За версією слідства, Муждабаєв у 2018 році у своєму Facebook запостив два тексти, у яких «закликав до насильницьких дій та захоплення громадян росії» в Україні, щоб потім обміняти їх на режисера Олега Сенцова, який на той час перебував у колонії в Лабитнангі.
- Справу проти Муждабаєва порушили 23 липня 2019 року. 25 червня 2020 року Слідчий комітет росії висунув звинувачення Муждабаєву і повідомив, що він оголошений в міжнародний розшук.