ГУР: Удари по енергетиці можуть початися вже в жовтні — росія розвідує її стан

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Наразі росія веде розвідку української енергетичної системи для подальших ударів по ній в осінньо-зимовий період.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, ворог вже накопичує ракети, але Україна посилено готується до такого сценарію. Юсов нагадав, що минулого року в найбільш масованій атаці на українську енергосистему росіяни використали 120 ракет за один раз. Наразі, за його словами, вони не можуть зробити такі запаси ракет.