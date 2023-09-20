Нова амбасадорка ЄС Катаріна Матернова почала роботу в Україні

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В Україні почала роботу новопризначена амбасадорка Євросоюзу Катаріна Матернова.

Про це повідомило представництво ЄС.

Матернова вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Євгенові Перебийнісу за кілька годин після приїзду в Київ.

«Катаріна Матернова і команда представництва ЄС працюватимуть над поглибленням міцного партнерства Євросоюзу й України у вирішальний час», — зазначили у представництві.

Пресслужба МЗС додала, що на зустрічі з Матерновою заступник міністра висловив вдячність ЄС за економічну і військову допомогу, а також за політичну підтримку і санкційний тиск на росію.

«Євген Перебийніс і Катаріна Матернова обмінялися думками щодо стану виконання Україною семи рекомендацій Європейської комісії. При цьому заступник міністра закордонних справ висловив сподівання на ухвалення рішення про початок передвступних переговорів про вступ нашої держави в ЄС до кінця 2023 року», — повідомили в МЗС.