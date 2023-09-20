Рада підтримала проєкт держбюджету на 2024 рік у першому читанні

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Верховна Рада України ухвалила проєкт державного бюджету на 2024 рік у першому читанні.

Про це повідомив депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк / Telegram

Законопроєкт підтримали 302 парламентарі. У цілому закон розглянуть у жовтні.

За словами Железняка, до другого читання депутати хочуть прибрати видатки на Бюро економічної безпеки (БЕБ) і наполягатимуть на додаткових видатках на Міноборони.