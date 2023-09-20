Міжнародний суд ООН розпочав третій день слухань за позовом України проти росії

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Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав третій день слухань у позові України проти росії щодо Конвенції про запобігання злочину геноциду.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко.

Сьогодні в суді виступатимуть 32 країни, які приєдналися до позову на боці України. Це безпрецедентна кількість країн в історії: 34 члени ООН із 193, тобто майже 20% беруть участь у процесі.

Країни виступають за французьким алфавітом. Першою виступала Німеччина (фр. Allemagne). Вони заявили, що для Німеччини особливо важливо брати участь у кейсі стосовно Конвенції про запобігання геноциду, враховуючи історію.

Спір стосується тлумачення, застосування та виконання Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Україна просить суд притягнути росію до відповідальності за спотворення поняття «геноцид».

Цей позов Україна подала 26 лютого 2022 року, через два дні після початку повномасштабного вторгнення рф. Кремль звинувачував Київ у «геноциді» жителів Донбасу і використав це як підставу для вторгнення 24 лютого 2022 року.