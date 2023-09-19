У Лівії протестувальники спалили дім мера міста, що найбільше постраждало від повені

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У Лівії сотні людей вийшли на протест, вимагаючи відповіді від влади через масштабну повінь, жертвами якої стали понад 11 тисяч жителів. Протестувальники спалили дім мера Дерни — міста, що найбільше постраждало від повені й обвалу гребель.

Про це пише BBC.

Мешканці кажуть, що влада не попередила їх належним чином, що очікуються великі опади, а містян закликали залишатися вдома, а не евакуюватися. Міська влада заперечує це.

Усю міську раду Дерни розпустили, оскільки багато лівійців вважають її відповідальною за стан старих гребель, які не витримали повені.

Після початку протестів міністр уряду східної Лівії заявив, що всіх журналістів попросили залишити Дерну, і звинуватив їх у перешкоджанні роботі рятувальних команд.

Зараз у Лівії існує два уряди — визнаний ООН у Тріполі та другий, на сході країни, що його підтримує генерал Халіфа Хафтар. Це сталося після повалення багаторічного лідера Муаммара Каддафі. Державні служби зруйновані після повстання 2011 року.

Вчені з World Weather Attribution Group сказали, що конфлікт у Лівії та погане обслуговування дамб перетворили екстремальні погодні умови на гуманітарну катастрофу.