Росія знищила у Львові 300 тонн гуманітарної допомоги на складі неурядової організації «Карітас-Спес»

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Російський удар по Львову 19 вересня знищив склад з гуманітарною допомогою неурядової організації «Карітас-Спес».

Про це заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

«Я найрішучіше засуджую російський удар, унаслідок якого сьогодні вранці було зруйновано склад неурядової організації «Карітас-Спес» у Львові на заході України. Цей важливий гуманітарний склад, де було близько 300 тонн гуманітарних вантажів, вигорів вщент. Упродовж року удари по гуманітарних активах посилилися, що впливає на тих, хто вже потерпає від жахливих наслідків війни», — сказала Браун.

Вона підкреслила, що гуманітарні установи, їхні співробітники й активи захищено міжнародним гуманітарним правом і удари по них «суворо заборонено».

«Міжнародне гуманітарне право не є вибірковим, це зобовʼязання, якого потрібно дотримуватися», — додала вона.