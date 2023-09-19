Google інтегрувала чат-бот Bard у програми й сервіси — серед оновлень доступна і розширена українізація
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Відтепер чат-бот зі штучним інтелектом Bard інтегрований у програми й сервіси Google. Це має сприяти наданню більш точної відповіді з можливістю фактчекінгу через мережу.
Також чат-бот приймає запити із зображеннями та надає медіавідповіді, використовуючи Google Пошук. Відповіді чат-бота можна налаштувати — наприклад, зробити їх коротшими або довшими, простішими, менш формальними, більш професійними (ці функції раніше були доступні в англомовній версії, а нині поширюються для понад 40 нових мов і країн, включно з Україною).
Ще одне оновлення — інструмент Bard Extensions (Розширення Bard) англійською мовою, який допоможе знайти потрібну інформацію з програм Google, таких як Gmail, Документи, Диск, Карти, YouTube, Google Авіаквитки й Готелі.
«Наприклад, тепер, якщо ви плануєте подорож, ви можете попросити Bard обрати з Gmail дати, які підходять усім, переглянути інформацію в реальному часі про рейси й готелі, подивитися маршрути на Картах Google і навіть переглянути відео на YouTube про те, чим можна зайнятися в тому місці — і все це в межах однієї розмови», — пишуть у блозі Google.
В Google запевняють, що під час використання розширень Workspace, ваші дані з Gmail, Документів і Диска не будуть доступні рецензентам.
Також тепер можна перевірити відповіді Bard на запити англійською мовою — для цього треба натиснути на значок G, і чат-бот оцінить, чи підтверджується інформація в інтернеті.
- Google розробив свою відповідь СhatGPT — чат-бот Bard. Його відмінність у тому, що бот від Google може отримувати доступ до актуальної інформації з інтернету й має кнопку Google it, що відкриває пошук. Він доступний лише повнолітнім користувачам.
- Після запуску Bard компанія Google втратила $100 мільярдів ринкової вартості. Причина — чат-бот поділився недостовірною інформацією в рекламному відео.