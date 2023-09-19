Азербайджан вимагає від Вірменії повністю вивести війська з Нагірного Карабаху і розпустити уряд невизнаної республіки

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AP

Азербайджан вимагає від Вірменії повністю вивести війська з Нагірного Карабаху та розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (Арцах). У МЗС Азербайджану кажуть, що операція в регіоні — це відповідь на низку «військових провокацій і терактів» з боку сил Вірменії.

Про це пише «Радио Азатутюн».

Азербайджан пропонує цивільним залишити населені пункти через організовані коридори на Лачинській дорозі та інших напрямках. Армія у цей час завдає ударів по позиціях і пунктах вірменських військ. Є повідомлення про обстріл столиці НКР Степанакерту, жертви й руйнування, але у Міноборони запевняють, що атакують лише військові цілі.

Міноборони Вірменії відзвітувало про ситуацію на своїх міжнародно визнаних кордонах та називає її «стабільною». Офіційно Єреван не визнає НКР, але закликав Радбез ООН та російських миротворців допомогти припинити бої.

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян скликав засідання Радбезу Вірменії та звернувся до нації. Він підтвердив обстріл по всій лінії зіткнення в Нагірному Карабасі, а також спроби прорвати лінію оборони і звинуватив Баку в намірі провести етнічні чистки вірмен.

Тим часом у Єревані розпочалися масові акції протесту біля будівлі уряду Вірменії. Люди вимагають, щоб Пашинян вплинув на ситуацію.