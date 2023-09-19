Норвегія передасть Україні 50 гусеничних транспортерів M548
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- Анна Холоднова
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Збройні сили Норвегії
Норвегія передасть українським військовим 50 гусеничних транспортерів M548.
Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
«Це важливо, щоб мати можливість перевезення на території, де немає хороших доріг», — сказав він.
Ці машини перебували на зберіганні в армії Норвегії. Перед передачею Україні вони проходять техобслуговування.
- M548 — американський гусеничний транспортер, розроблений для потреб війська у 1960-х роках на базі вузлів ходової частини бронетранспортера M113. M548 — це міжнародна назва, у Норвегії ці машини називаються NM199.
- Також Норвегія передасть Україні F-16, а також два таких винищувачі для навчань. Про це 24 серпня заявив премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре на пресконференції з Володимиром Зеленським.