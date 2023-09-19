Норвегія передасть Україні 50 гусеничних транспортерів M548

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Збройні сили Норвегії

Норвегія передасть українським військовим 50 гусеничних транспортерів M548.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

«Це важливо, щоб мати можливість перевезення на території, де немає хороших доріг», — сказав він.

Ці машини перебували на зберіганні в армії Норвегії. Перед передачею Україні вони проходять техобслуговування.